خروج محمد صلاح تحت الحراسة الأمنية يعرضه للانتقاد رغم اعتداء جماهير السنغال

2022/03/30 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خروج المصري محمد صلاح من مباراة السنغال تحت حراسة أمنية، جدلا واسعا بعد هزيمة منتخب بلاده في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 الثلاثاء

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