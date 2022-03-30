الولايات المتحدة قلقة من “ازدياد التوتر” في جنوب السودان

2022/03/30 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن “قلقها” حيال “ازدياد التوتر” في جنوب السودان، داعية إلى احترام اتفاق السلام المبرم عام 2018.وندد الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان بـ”المواجهات الأخيرة في ولاية أعالي النيل وانسحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة من الهيئة”، معتبرا أن الخطوة “تقوض اتفاق السلام”.ودعا الطرفين “إلى […]

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