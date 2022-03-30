تزايد تقارير اتهام جنود روس بالاغتصاب والعنف الجنسي في أوكرانيا

2022/03/30 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤكد مسؤولون أوكرانيون وقوع العديد من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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