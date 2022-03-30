يجب تجنبها.. عادات غذائية تهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم

2022/03/30 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع، وفقًا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، من المحتمل ألا يلاحظ أي شخص يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، أي أعراض على الإطلاق، لكنه يمكن أن يعلم بها من خلال العواقب الصحية التي يتسبب فيها ارتفاع ضغط الدم، بدءًا […]

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عادات غذائية تهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم أولاً على ايرث نيوز.

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