ماذا لو اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى؟

2022/03/30 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق امام طرق غير سالكة في حال اخفاق البرلمان.

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