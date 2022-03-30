مفتشية آثار ذي قار تكشف عن تسلم مدير جديد لمهامها

2022/03/30 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشفت مفتشية الاثار في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن مباشرة شامل الرميض بمهام إدارة المفتشية خلفاً لعامر عبد الرزاق.

وقال الرميض لـ(بغداد اليوم) "استلمنا اليوم مهامنا لادارة المفتشية وسنعمل على تطوير العمل وابراز حضارة ذي قار".

وأضاف "لن نوقف عمل الادارة السابقة وسنعمل على اكمال خطواتها ".

هذا وكان المدير السابق عامر عبد الرزاق قد قدم اعفاءه وتم تكليف شامل الرميض بدلا عنه.

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