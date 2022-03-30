2022/03/30 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اطلق مسؤول حكومي سابق، اليوم الاربعاء، دعوة لانقاذ اشهر بلابل الشرق الاوسط.

وقال عضو مجلس ناحية مندلي السابق(90كم ةشرق بعقوبة) حيدر المندلاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مندلي اشهر مدن الشريط الحدودي العراقي- الايراني شرق ديالى وهي تتميز بتنوع كبير للجغرافية والحيوانات البرية ومنها البلابل التي تسمى بـ بلابل مندلي وهو الاشهر على مستوى الشرق الاوسط".

واضاف المندلاوي،ان "ندرة بلابل مندلي والاقبال على الواسع على شرائها دفع الى تصاعد اسعارها بوتيرة كبيرة في الاونة الاخيرة بشكل ادى الى تقلص اعدادها في البساتين بنسبة تزيد عن 85% ما يهدد بانقراضها مؤكدا ضرورة سن قوانين تحد من الصيد الجائر الذي يؤدي الى انخفاض اعدادها".

واشار إلى ان "دعوته لانقاذ بلبل مندلي هي استغاثة عراقية من احتمالية فقدان طائر جميل يتميز بالحانه عذبة تثير الاعجاب ودفعت الكثيرين الى تربيته في المنازل السكنية ما خلق تجارة رائجة في هذا المضمار لكن بعضها تجاوز كل الخطوط لتصل الى الصغار".

وتابع،ان" الحياة البرية في مندلي متنوعة وهناك الكثير من الحيوانات والطيور البرية النادرة التي تحتاج الى جهود حكومية واخرى من قبل منظمات للحفاظ عليها".

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