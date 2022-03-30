2022/03/30 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني الثلاثون من آذار، ذكرى لها دلالتها في تاريخ الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني ، ففي ذلك اليوم من عام 1976 ، هبّت الجماهير الفلسطينية في الجليل والنقب في فلسطين المحتلة 48 وشاركتها الجماهير الفلسطينية في باقي الأراضي المحتلة عام 1967 والشتات ضد عملية المصادرة للأراضي التي تقوم بها سلطة العدو الصهيوني ، فقد وقف الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه التاريخية التي أنجبته واحتضنته عبر آلاف السنين ، وانتمى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى السادسة والاربعين ليوم الأرض - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى السادسة والاربعين ليوم الأرض - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).