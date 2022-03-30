الخلاصة: المدافعون/ات عن المضطهدين/ات - جودي كوكس

2022/03/30 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس خلاصة كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917رأت كاتي تورتون، كاتبة سيرة شقيقات لينين أن النساء اختفين عام 1917، ولم يبق على الساحة سوى كولونتاي.



وأشارت إلى أن النساء افتقرن إلى الثقة وأن الجيل الأكبر كان ملتزماً جداً في خدمة الحركة ومقدراً للتضحية بالنفس والتواضع.(99) شجّع البلاشفة النساء على المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والنضالات الثورية والكتابة عن ذلك.



مع ذلك، عززت البلشفية فك ......





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