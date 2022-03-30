2022/03/30 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطيإلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي:مؤتمر الإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحينانعقد، في 27 مارس، اجتماع اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي تحت شعار: “إلى الأمام من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي”، وهو المؤتمر الذي سيتميز بالإعلان عن تأسيس الحزب المستقل للطبقة العاملة ويأتي هذا الاجتماع في ظل أوضاع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي - النهج الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلى الأمام من اجل إنجاح المؤتمر الخامس للنهج الديمقراطي - النهج الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).