بالصور.. الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عملية “الإرادة الصلبة” في صلاح الدين

2022/03/30 | 09:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرعت قيادة عمليات صلاح الدين بالحشـد الشعبي، اليوم الاربعاء، باليوم الثاني من عملية “الإرادة الصلبة” لتطهير وتفتيش جزيرة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “العملية شاركت فيها الألوية 6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع والمديريات المشاركة (أمن الحشد، […]

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الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عملية “الإرادة الصلبة” في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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