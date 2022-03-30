موسم الإنفلونزا في مارس؟ خبراء الصحة يشرحون سبب رؤيتنا زيادة في عدد حالات الإنفلونزا الآن

2022/03/30 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فإن حالات الإصابة بالإنفلونزا آخذة في الارتفاع، وتأتي الزيادة في وقت غير عادي هذا العام.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن موسم الإنفلونزا يبلغ ذروته عادةً بين ديسمبر وفبراير، ولكن في أجزاء كثيرة من البلاد، يتزايد نشاط الإنفلونزا الآن.

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