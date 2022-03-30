شرطة النفط: ضبط عجلة والقبض على حائزها في الديوانية

2022/03/30 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الاربعاء، عن ضبط عجلة والقبض على حائزها في الديوانية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “في واجب مشترك بين فوج شرطة النفط الثاني عشر التابع لمديرية شرطة نفط الوسط ضابط امن افراد الفوج، وبعد نصب سيطرة مفاجئة على الطريق السريع الدولي الرابط إلى محافظة […]

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