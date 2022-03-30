الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عملية “الإرادة الصلبة”

2022/03/30 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شرعت قيادة عمليات صلاح الدين بالحشـد الشعبي، الاربعاء، باليوم الثاني من عملية “الإرادة الصلبة” لتطهير وتفتيش جزيرة صلاح الدين .وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “شاركت بالعملية الألوية (6 ،31 ، 35 ،51 ، والافواج الثلاثة ضمن قيادة العمليات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاتلة الدروع والمديريات المشاركة (أمن الحشد، ومكافحة المتفجرات […]

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