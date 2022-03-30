فيديو يظهر الدمار بالمبنى الحكومي في ميكولايف.. وعدد القتلى يرتفع

2022/03/30 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، فيديو يظهر الدمار الذي حل بالمبنى الحكومي في المدينة، بعد تعرضه لقصف روسي، الثلاثاء.

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