السعودية تعلن وقف حربها على اليمن

2022/03/30 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نحو 7 أعوام في اليمن.

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