بالوثائق.. الكشف عن عقوبات صادرة من أمين بغداد بحق الموظفين

2022/03/30 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن تأكيدات جديدة على حزمة عقوبات تعسفية صادرة من أمين بغداد تجاه موظفي الأمانة وبإسلوب يتنافى مع مقتضيات مصلحة العمل، فيما بينت ان مرض السلطة يجعل بعض المسؤولين يتمادون في إيذاء الموظفين وظلمهم.وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"حصلنا على وثيقة جديدة تكشف عن إساءة استخدام أمين بغداد لسلطته الإدارية المحددة بموجب القانون عبر التأكيد والإصرار على حزمة العقوبات التي طالت عدداً كبيراً من موظفي أمانة بغداد بمختلف مستوياتهم الوظيفية".وأكدت أنه :" رغم تحذيرنا السابق من تعرض موظفي أمانة بغداد للتعسف والظلم من أمين بغداد وكالةً إلا انه مُصر على التمادي في استعمال سلطته الإدارية وإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء الموظفين بشكل يؤدي إلى الإخلال بمعايير الأداء ويعرقل عمل الدوائر إدارياً وفنياً " ، مؤكدة :" ان مرض السلطة يجب أن يوضع له حد من خلال الجهات الرقابية ".

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