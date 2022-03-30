دراسة جديدة تكشف كيف تضيف 15 عاما إلى حياتك

2022/03/30 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجدت دراسة جديدة أن المشي يمكن أن يضيف أكثر من عقد إلى متوسط ​​العمر المتوقع.وتسرد الدكتورة إيلي، فوائد المشي وأفضل طريقة للقيام بذلك.وتضيف دراسة جديدة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تربط المشي بمتوسط ​​عمر أطول.والخلاصة الرئيسية من الدراسة، هي أن المشي المنتظم قد يضيف ما يصل إلى 15 عاما […]

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