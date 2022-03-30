لافروف في الصين لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/03/30 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مدينة تونشي الصينية، الأربعاء، ف أول زيارة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

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