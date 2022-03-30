2022/03/30 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على عجلة بداخلها مواد متفجرة في صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "في الساعات الأولى لانطلاق الصفحة الثانية من عملية" الإرادة الصلبة" ، تمكنت القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على عجلة تحتوي مواد متفجرة".

وأوضح البيان، أن "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبحسب هذه المعلومات فإن العناصر الإرهابية كانت تنوي استخدام هذه المواد المضبوطة في عملياتها الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلة تحوي مواد متفجرة في صلاح الدين - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلة تحوي مواد متفجرة في صلاح الدين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).