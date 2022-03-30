2022/03/30 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت البرازيل نتائجها المميزة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بانتصارها الكاسح على مضيفتها بوليفيا في لاباز برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة.وسجل رباعية منتخب “السيليساو”، الذي غاب عن صفوفه النجم نيمار، كل من لوكاس باكيتا في الدقيقة 24 وريتشاليسون هدفين في الدقيقتين 44 و90 وبرونو جيمارايش في الدقيقة 65.وواصلت […]

ظهرت المقالة البرازيل تحافظ على سجلها الخالي من الهزائم في تصفيات المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تحافظ على سجلها الخالي من الهزائم في تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تحافظ على سجلها الخالي من الهزائم في تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).