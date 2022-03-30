كولومبيا وتشيلي تغيبان عن المونديال وبيرو تنتظر الفائز من الإمارات واستراليا

2022/03/30 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطفت بيرو المركز الخامس بجدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق العالمي للفيفا، بانتصارها بهدفين نظيفين على أرضها أمام باراجواي، في الجولة الأخيرة.بينما فشلت كولومبيا وتشيلي في حلم التأهل للمونديال، رغم فوز كولومبيا خارج أرضها على فنزويلا بهدف نظيف، بينما سقطت تشيلي على ملعبها أمام أوروجواي […]

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