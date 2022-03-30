بعد صفعة الأوسكار.. جادا سميث تخرج عن صمتها

2022/03/30 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الممثلة الأميركية، جادا بينكت سميث، الثلاثاء، عن صمتها للمرة الأولى منذ أن صفع زوجها الممثل، ويل سميث، الفكاهي كريس روك، على مسرح احتفال توزيع جوائز الأوسكار.

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