2022/03/30 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، العثور على عجلة تحتوي موادَّ متفجّرة في صلاح الدين، مبيّنة، أنَّ هذه العملية جاءت خلال الساعات الأولى للانطلاق الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة للقضاء على العناصر الإرهابية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين تعثر على عجلة تحتوي مواد متفجرة، خلال الساعات الأولى للانطلاق الصفحة الثانية من عملية" الإرادة الصلبة".وأضاف البيان، أنَّ "هذه العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبحسب هذه المعلومات، أنَّ العناصر الإرهابية كانت تنوي استخدام هذه المواد المضبوطة في عملياتها الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على عجلة تحتوي موادّ متفجّرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على عجلة تحتوي موادّ متفجّرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).