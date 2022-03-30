2022/03/30 | 10:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GDtQnC5lqAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانواء الجوية من قناة دجلة الفضائية 2022-3-30) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانواء الجوية من قناة دجلة الفضائية 2022-3-30) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).