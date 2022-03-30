31 أذار ميلاد الشيوعي العراقي وليس الشيوعي الكوردستاني - شه مال عادل سليم

2022/03/30 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شه_مال_عادل_سليم تحاول قيادة الحزب الشيوعي الكوردستاني اعتبار تاريخ تاسيس الحزب الشيوعي العراقي هو نفسه تاريخ تاسيس الحزب الشيوعي الكوردستاني ، وهذا غير صحيح ومخالف للحقيقة ولتاريخ الحزب الشيوعي العراقي .



ان مسالة تحديد تاريخ دقيق لتأسيس حشك يحتاج إلى شيء من التفصيل والبحث والمناقشة العلمية للوصول إلى التاريخ الحقيقي على اساس منطقي صحيح .



قبل كل شيء ينبغي عرض مجموعة من الحقائق التاريخية المتفق عليها في أقل ا ......





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