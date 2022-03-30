بعد صفعة ويل سميث لكريس روك بسبب مزحة عن صلع زوجته.. هذا ما يجب معرفته عن داء الثعلبة

2022/03/30 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت جادا بينكيت سميث معاناتها مع تساقط الشعر وسط جدل غير متوقع في حفل توزيع جوائز الأوسكار ليلة الأحد، بعد أن بدا أن زوجها ويل سميث ضرب الممثل الكوميدي كريس روك ردًا على مزحة أطلقها حول رأسها الحليق.لكن سبب حلق رأس بينكيت سميث هو صراعها مع داء الثعلبة، والتي كشفت عنه لأول مرة في عام 2018.ما هو داء الثعلبة وكم امرأة تعاني منه؟

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