الاطاحة بـ 13 متهما بالمخدرات في بغداد

2022/03/30 | 10:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بـ13 متهما بقضايا المخدرات في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على (13) متهما، وضبطت بحوزتهم (626) حبة مخدرة مع كمية من مادة الكريستال تقدر ب(27 غرام)، ومادة الحشيشة، وأدوات للتعاطي مختلفة […]

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