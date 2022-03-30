تاجيل رحلة مركبة Blue Origin الفضائية بسبب سوء الأحوال الجوية

2022/03/30 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية أنها أجّلت موعد إطلاق مركبة New Shepard حتى آخر الشهر الجاري.وقال بيان صادر عن الشركة “تقرر تأجيل موعد إطلاق مركبة New Shepard المدارية من 29 إلى 31 مارس الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الإطلاق”.وجاء في البيان أيضا “إطلاق المركبة سيتم من مطار […]

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