مكافحة اجرام: الكشف عن عملية سطو مسلح والقبض على الجناة في بغداد

2022/03/30 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن عملية سطو مسلح والقبض على الجناة في ابو غريب.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مكتب مكافحة اجرام ابي غريب تمكنت من كشف حادث سطو مسلح على دار سكني، بوقت قياسي، والقبض على الجناة ضمن قاطع المسؤولية”.واضافت انه “تم […]

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