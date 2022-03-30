إسرائيل.. أوكرانيان بين قتلى الهجوم قرب تل أبيب

2022/03/30 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء أن اثنين من القتلى الخمسة الذين قضوا في الهجمات المسلحة التي وقعت مساء الثلاثاء في ضاحية بني براك قرب تل أبيب، يحملان الجنسية الأوكرانية.

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