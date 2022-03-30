تظاهرتان في البصرة وذي قار

2022/03/30 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظتا ذي قار والبصرة جنوبي

العراق، يوم الأربعاء، تظاهرات جديدة

في عدد من مناطقهما.

ونقلت مصادر اعلامية ان "العشرات من

الحراس الامنيين في محافظة البصرة

تظاهروا أمام حقل مجنون النفطي شمال

المحا

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