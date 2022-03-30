2022/03/30 | 10:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناقش الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية
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التعاونية في كربلاء المقدسة وفرع
الشركة العامة لتجارة الحبوب (السايلو)
في المحافظة آلية تسويق محصول (الحنطة)
لموسم الحصاد القادم 2022 , جاء ذلك خلال
لقاء جمع في م
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:مناقشة آلية تسويق محصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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