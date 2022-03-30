كربلاء:مناقشة آلية تسويق محصول الحنطة

2022/03/30 | 10:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة وفرع

الشركة العامة لتجارة الحبوب (السايلو)

في المحافظة آلية تسويق محصول (الحنطة)

لموسم الحصاد القادم 2022 , جاء ذلك خلال

لقاء جمع في م

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