القبض على ارهابيين اثنين جنوبي بابل

2022/03/30 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على اثنين جنوبي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تم إلقاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب، في عملية نفذتها قوات مشتركة من قسم شرطة الشوملي والأجهزة الاستخبارية والمعلوماتية، جنوبي المحافظة”. واضافت انه “تم تسليم المتهمين الى […]

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