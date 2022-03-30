2022/03/30 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت وزارتا الخارجية الصينية والأمريكية يوم الثلاثاء، إن دبلوماسيا أمريكيا كبيرا سيشارك هذا الأسبوع في اجتماع بالصين لمناقشة قضايا في أفغانستان مع نظرائه من الصين وروسيا وباكستان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن المعلومات لدى الولايات المتحدة تشير إلى أن الصين دعت ممثلين عن طالبان إلى المحادثات في تونشي.

وقال وانغ ون بين، وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن المبعوث الصيني الخاص لأفغانستان يوي شياو يونغ سيستضيف الاجتماع.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف وصل إلى تونشي للمشاركة في المحادثات.

لا يغادر لافروف روسيا تقريبا منذ غزو أوكرانيا الشهر الماضي، لكنه سافر إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الممثل الأمريكي الخاص بشأن أفغانستان توم وست سيحضر المحادثات التي تضم باكستان إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال وانغ، إن الاجتماع سيجرى في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية دول مجاورة لأفغانستان يومي الأربعاء والخميس في منطقة أنهوي بشرق الصين.

وسيرأس ذلك الاجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ويحضره القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ودبلوماسيون من باكستان وإيران وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وإندونيسيا وقطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات رباعية دولية حول أفغانستان في الصين ولافروف يصل تونشي للمشاركة فيها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات رباعية دولية حول أفغانستان في الصين ولافروف يصل تونشي للمشاركة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).