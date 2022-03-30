بعد اتصال بافل والصدر.. الاتحاد الوطني يحسم موقفه من حضور جلسة اليوم

2022/03/30 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأربعاء، التأكيد على عدم حضور حزبه لجلسة اليوم.

وقال آلي في تصريح لـ( بغداد اليوم) إن "حزبه لم يقدم مرشحا آخر غير المرشح برهم صالح لرئاسة الجمهورية وهو يتمسك به".

وأضاف أن "اتصالات بافل طالباني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كانت طبيعية وباب المفاوضات مفتوح، لكن لنا خياراتنا واستحقاقنا الذي يجب أن يحترم".

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