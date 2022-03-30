بعيدًا عن القنابل والرصاص.. داخل منتجع تزلج شهير بأوكرانيا يتحول لملاذ للاجئين من الغزو الروسي

2022/03/30 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر مستوطنة سلافسكو الحضرية النائية بأوكرانيا وجهة تزلج شهيرة للسكان المحليين، ولكن مع ذوبان الجليد الذي يغطي قمم الجبال في الربيع، وغزو القوات الروسية لشرق البلاد، وجد عدد قليل من اللاجئين المحظوظين العزاء في المنحدرات، التي تقع في أعماق جبال الكاربات

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