يوم الأرض في التصدي لاحتلال اقتلاعي - سعيد مضيه

2022/03/30 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه اندماج الصهيونية ومشروعها بفاشية الليبرالية الجديدة وعولمتهانظام الأبارتهايد الاقتلاعيتكفل الصندوق القومي بمهمة إخفاء جريمة التهجير واغتصاب الأرض عن طريق نسج الروايات المختلقة كي يقدم البلاد قطعة من اوروبا، أدخل مرويات تعرضها الدعايات .



وتشاء المعالم المتجذرة إلا أن تفضح الكذب؛ أحيانا كثيرة نبتت أشجار التين والصبار واللوز والزيتون من جديد، شواهد على وجود قرية عربية في الماضي.



وأحيا ......





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