السورجي: ازمة اختيار الرئيس مازالت قائمة رغم اتصال طالباني والصدر

2022/03/30 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي ،اليوم الاربعاء، ان الازمة السياسية مازالت قائمة ولم يتم إيجاد مخرج لها، حتى الآن.

وقال السورجي ان الاتصال الهاتفي بين رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحث آلية الخروج من الانسداد السياسي لانهاء الازمة الراهنة.

وأضاف ان ملف رئاسة الجمهورية وعلى الرغم من الاتصال بين طالباني والصدر الا ان سيناريو جلسة البرلمان سيتكرر، اذ يمتلك الثلث الضامن عدد نواب اكبر مما جمعه في الجلسة الماضية.

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