صندوق النقد يحذر من

2022/03/30 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن "تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ" تتزايد في الشرق الأوسط ووسط آسيا على نحو أسرع من أي مكان آخر في العالم، مما يشكل "خطرا كبيرا" على النمو والرخاء.

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