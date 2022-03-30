2022/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:
الدولة المضيفة: قطر
أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا،
بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا،
إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال،
بولند
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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