تعرف إلى المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.. 4 عربية

2022/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن

إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الدولة المضيفة: قطر

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا،

بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا،

إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال،

بولند

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