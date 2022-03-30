اصولهم وعقائدهم ومناطقهم .. الشبك اصدار جديد في محافظة كربلاء المقدسة

2022/03/30 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً عن مركز كربلاء للدراسات

والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة،

كتاب ( الشبك ) للمؤلف الاستاذ سعيد

رشيد زميزم.

تضمن الإصدار المؤلف من (112) صفحة، أصول

وعقيدة وعادات وتقاليد وعشائر الشبك

ولمحة

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