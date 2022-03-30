الحكيم: الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي بشرط حفظ التوازن

2022/03/30 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ،اليوم الأربعاء، الأغلبية السياسية استحقاقاً ديمقراطياً لكنه اشترط ذلك بحفظ التوازن الذي قال إنه يؤدي إلى الاستقرار.

وقال الحكيم خلال استقباله وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، إنه تم التداول حول تطورات الوضع السياسي ودور الكتل السياسية في تفكيك الأزمة الحالية وتقريب وجهات النظر، واوضح أن الأغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي وبما يحفظ التوازن الذي يؤدي إلى الاستقرار وصولا لتشكيل حكومة مستقرة خادمة لشعبها.

هذا، ولفت الحكيم إلى أن الاتفاق داخل الساحات السياسية سيؤدي بالضرورة إلى خلق حالة الاستقرار داخل الساحة العراقية بشكل عام.

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