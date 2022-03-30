رياض مزهر يكشف أسباب ضياع حلم المونديال

2022/03/30 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكَّد اللاعب الدولي السابق رياض مزهر، أن تفريط منتخبنا الوطني بفرصة التأهل الى كأس العالم إثرَ تعادله أمام المنتخب السوري سببه التخبطات وسوء الإدارة.وقال مزهر لبرنامج وقت اضافي الذي يعرض على شاشة القناة العراقية الرياضية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" ضياع فرصة التأهل الى مونديال قطر هو المحصلة النهائية للتخبطات الإدارية وسوء التخطيط بالاضافة الى التخبطات الفنية للمدربين وتجريب عدد كبير من اللاعبين والذي راح ضحيته الجمهور العراقي".واضاف مزهر أن" على المسؤولين عن الكرة العراقية الاعتراف بهذا الفشل الذي بدأ من تغيير المدرب كاتانيتش بغض النظر عن كونه جيداً أو سيئ"، لافتا الى أن " منتخب العراق حطم رقماً قياسياً بتسميته أربعة مدربين و72 لاعباً خلال عشر مباريات فقط وهي سابقة لم يشهدها اي منتخب في العالم .

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