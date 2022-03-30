مشاهد خاطفة للأنفاس تفاجئ سكان العين بسماء مدينتهم في الإمارات

2022/03/30 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد ساحر وخلاب..يرصد المصور الباكستاني، زهيب أنجوم، لحظات نادرة تعكس سماء جبل حفيت، في مدينة العين، وهي مزينة بالضباب الكثيف!

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