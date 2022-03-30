لافروف من بكين: نمر بمرحلة خطيرة وسنتحرك مع الصين وشركائنا نحو عالم متعدد الأقطاب

2022/03/30 | 11:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، حرص روسيا على التطور الثابت والمستمر للعلاقات مع الصين، مشيرا إلى أن البلدين يعتزمان السير قدما نحو نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.وبين لافروف في تصريحات صحفية ادلى بها في مدينة تونشي شرقي الصين حيث وصل في زيارة يلتقي خلالها نظيره الصيني وانغ يي، كما […]

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