بعد ظهور “دلتا كرون”.. الصحة تحذر من موجة وبائية خامسة

2022/03/30 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت وزارة الصحة، الأربعاء، من تعرض البلاد لموجة وبائية خامسة لكورونا في ظل ظهور متحور جديد للفيروس باسم (دلتا كرون).تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي في الوزارة ربى فلاح حسن في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العراق غير مستثنى من التأثر بالمتحورات الجديدة لكورونا، […]

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