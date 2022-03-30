2022/03/30 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k15boIiKQ-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرياض.. مشاورات للقوى اليمنية في العاصمة #السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرياض.. مشاورات للقوى اليمنية في العاصمة #السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).