في أسبوع واحد.. المطاعم والمقاهي السعودية تحقق أكثر من مليار ريال

2022/03/30 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات مستندة إلى أرقام البنك المركزي السعودي أن سكان المملكة أنفقوا عبر نقاط البيع على المطاعم والمقاهي 1.41 مليار ريال (حوالي 376 مليون دولار)، خلال الأسبوع الماضي وحده.

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