2022/03/30 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب احمد الجبوري، اليوم

الاربعاء، ان التلويح بحل البرلمان لن

يحل الازمة السياسية الحالية.

وذكر الجبوري في تغريدة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "التلويح بحل البرلمان لن

يحل الازمة وفي ظل قانون الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: التلويح بحل البرلمان لن يحل الازمة السياسية الحالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: التلويح بحل البرلمان لن يحل الازمة السياسية الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).